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Отец Фьюри: Сейчас Тайсон принимает на себя больше ударов, чем за всю свою карьеру

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В команде уже не так уверены в силах своего боксера

Отец Фьюри: Сейчас Тайсон принимает на себя больше ударов, чем за всю свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джон Фьюри, отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о предстоящем поединке сына с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Сейчас Тайсон принимает на себя больше ударов, чем за всю свою карьеру. А это может сократить его карьеру. Это то, что нас беспокоит. Тайсон — замечательный человек, но иногда ему нужно прислушаться к здравому смыслу.

Усик хитёр, и нужно приложить все усилия, чтобы победить его. Но тот стиль, который есть у Тайсона сейчас, ему не поможет. У него в голове сидит убеждение, что он может нокаутировать любого. Но ни один боец в мире не может продолжать принимать такие удары. Нужно быть умным. Чтобы победить Усика, нужен скорее ум, чем сила", — приводит слова Джона Metro.

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