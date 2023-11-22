Тайсон Фьюри: Я не заметил в Усика каких-либо отличительных качеств

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о своём сопернике по следующему поединку, чемпионе мира по версиям WBA, IBF и WBO Александре Усике. Напомним, что их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Как могу охарактеризовать Усика? Я не знаю его как человека. Я лишь вижу, что он не привык много говорить. Так что я не думаю, что он большая личность. Я не заметил у него каких-либо отличительных качеств, если честно. Что его характеризует? Я не знаю", – сказал Фьюри на канале Sky Sports Boxing в YouTube.

На счету Фьюри 35 поединков из которых 34 завершилось победой (24 нокаутом).

На счету Усика 21 бой, в каждом из которых он побеждал, 14 побед были добыты нокаутом.