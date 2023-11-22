Карл Фроч: Тайсону Фьюри больше не нужен бокс

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что действующий чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) больше не заинтересован в своей карьере.

"Он должен выжать максимум из себя. Но я считаю, что он миновал свой пик. Он много весит, он замедлился и стал тяжёлым.

У меня есть кое-какие инсайды из его тренировочного лагеря. Он не хочет бегать как раньше, и его спарринги уже не те. То же самое, что и у Джошуа, это серебряная пижама. Вы смотрите на свой банковский счёт и задаёте себе вопрос: «Зачем я дерусь?» Ему это не нужно", — сказал Фроч в интервью talkSPORT.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).