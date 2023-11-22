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Карл Фроч: Тайсону Фьюри больше не нужен бокс
По его мнению, британец уже прошел свой пик
https://karate.ru
Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что действующий чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) больше не заинтересован в своей карьере.
"Он должен выжать максимум из себя. Но я считаю, что он миновал свой пик. Он много весит, он замедлился и стал тяжёлым.
У меня есть кое-какие инсайды из его тренировочного лагеря. Он не хочет бегать как раньше, и его спарринги уже не те. То же самое, что и у Джошуа, это серебряная пижама. Вы смотрите на свой банковский счёт и задаёте себе вопрос: «Зачем я дерусь?» Ему это не нужно", — сказал Фроч в интервью talkSPORT.
Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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