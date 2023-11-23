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Фьюри может провести выставочный бой с Роем Джонсом
Отец Томми рассказал, что стороны ведут переговоры
Британский полутяжёловес Томми Фьюри (10-0, 4 КО) не исключает возможного выставочного поединка с 54-летней легендой из США Роем Джонсом-младшим.
Об этом рассказал отец Томми, Джон Фьюри.
"Мы общаемся с Роем Джонсом-младшим, можем с ним что-то замутить, — рассказал Фьюри-старший. — Рой — отличный малый и великий боец из Зала славы… Может, это будет выставочный бой или что-то типа того, как он сам захочет.
Мы пока не вдавались в детали, но когда мы встретились в Саудовской Аравии, он сказал: “Давайте что-то сварганим”, и мы зацепились. Нам просто нужно сесть и посмотреть, что будет лучше для Томми и Роя Джонса".
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