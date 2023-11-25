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Усик показал фото из подготовки к бою с Фьюри
До боя не так уж много
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Бой пройдет 17 февраля 2024 года, а наш спортсмен уже проводит тренировки в ринге на лапах. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что Ломаченко
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