Усик показал фото из подготовки к бою с Фьюри

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Бой пройдет 17 февраля 2024 года, а наш спортсмен уже проводит тренировки в ринге на лапах. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ломаченко может провести поединок в Австралии.