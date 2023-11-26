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Бывший тренер Усика дал прогноз на бой с Фьюри

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Бывший тренер Усика дал прогноз на бой с Фьюри

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Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Джеймс Али Башир рассказал о своем видении поединка своего экс-подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34- 0-1;24 КО). Его слова цитирует BWTM SPORTS GAMING:

"Единственное, что отделяет Александра Усика от звания абсолютного чемпиона мира – это Тайсон Фьюри. Я думаю, он способен победить. Для обоих ребят это будет очень тяжелый поединок, потому что они понимают, что стоит на кону.

Тайсон Фьюри хочет стать абсолютом, Александр Усик хочет стать абсолютом, поэтому оба вложат в это сражение все, что имеют. И поверьте мне, вы не увидите такого Фьюри, который был в поединке с Нганну. Вы увидите совсем другого Фьюри" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал потенциальный бой Уайлдер-Джошуа.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Джеймс Али Башир
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