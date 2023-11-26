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Промоутер Джошуа назвал возможную дату поединка против Уайлдера
Это было бы невероятное зрелище
DAZN
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный может выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (43-2-1; 42 КО) уже весной 2024 года. Его слова цитирует Boxing Scene:
"У нас было 6 недель до боя, когда получили звонок из Саудовской Аравии: "Хотите сражаться в карде? Соперник – Валлин". В то же время нам предложили поединки для Бивола и Опета, они тоже были готовы.
Джошуа хотел провести три поединка в этом году. Уайлдер тоже в карде. Если оба победят – их поединок неизбежен. Мы прошли путь от почти согласованного боя в январе до полного отсутствия сделки. Но теперь вместе в одном карде в декабре. Надеюсь, договоримся о поединке в марте" – сказал специалист.
Напомним, что ранее экс-тренер Усика
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