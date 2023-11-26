Хирн о бое Усик-Фьюри: Нельзя наработать реакцию под Александра

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своих ожиданиях от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует YouTube-канал Seconds Out:

"Как Фьюри победит Усика? Будет ли он биться агрессивно или изменит свой стиль? Ему очень тяжело быть таким же бойцом, как с Кличко. Когда это было? Десять лет тому назад? Семь? Восемь? Я не знаю. Он не может быть прежним. И нельзя наработать реакцию под Усика, если она отсутствует или уже не та, что раньше.

Возможно, Фьюри будет использовать свои габариты. Возможно, он пойдет на Усика, но это очень сложно, как мы видели в бою Александра с Джошуа. Я знаю, что они разные бойцы, но все говорили Эй Джею, что против Усика он должен лишь оказывать на него физическое давление. Это не так-то просто. Дюбуа не смог этого сделать, хоть он тоже большой парень и умеет избивать.

Честно говоря, я думаю, что Фьюри кажется немного потерянным в плане стиля. Возможно, его уверенность, реакция, быстрота и подвижность уже не те. Но он будет настроен на бой с Усиком, и я считаю, что это отличный поединок. Я с нетерпением его жду" – сказал он.