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Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Хейни и Прогрейса
Поединок запланирован на 9 декабря
Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американец Теофимо Лопес высказался о предстоящем поединке между соотечественниками Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 KO).
"Реджису придётся надавить на Хейни. У Девина подушки вместо рук, Реджис может позволить себе пропустить удар. Опусти голову вниз и дай ему попасть по верхней части головы, чтобы он сломал руку. Это мелочь, но грязная тактика поможет ему выиграть бой.
Если он не будет делать этого, то Хейни хорошо выступит, он настроен на победу. Это следующая американская мечта, надежда Америки, посмотрите, что произошло с Ломаченко. Реджис – чемпион, но в то же время он аутсайдер, и он не должен воспринимать свой статус как должное", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.
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