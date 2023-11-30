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Дэвин Хэйни отказался от титулов в лёгком весе

Бокс
Обновлено

За один из титулов может побороться Василий Ломаченко

Дэвин Хэйни отказался от титулов в лёгком весе

Фото: Твиттер

Новина українською

Американец Девин Хэйни официально заявил, что откажется от всех поясов в лёгком весе и продолжит карьеру в суперлёгком.

Хэйни (30-0, 15 КО) собирается отказаться от поясов в преддверии боя с Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Напомним, что поединок состоится 9 декабря в Сан-Франциско (США).

"Сделал в этом весе всё что мог. Самый большой бой для меня был и остаётся с Джервонтой Дэвисом. Но поскольку его сторона не продемонстрировала никакого желания сделать бой, я принял решение продолжить карьеру в следующем дивизионе. Тем более, что лёгкий вес я уже перерос. Впереди у меня задача покорить второй дивизион. Но на этом я не собираюсь останавливаться — хочу стать чемпионом мира в трёх весовых категориях. Так что вскоре перейду в полусредневесы", — сказал Хэйни в интервью ESPN.

Пояс WBC достался американцу Шакуру Стивенсону, титул IBF могут разыграть в начале следующего года в Австралии экс-чемпионы мира Джордж Камбосос (Австралия) и Василий Ломаченко (Украина).

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Предположительно в WBA просто повысят Дэвиса до суперчемпиона. А на пояс WBO претендует украинец Денис Беринчик.

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Девин Хэйни
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Источник:
Vringe
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