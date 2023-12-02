  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко потерял две позиции в новом рейтинге WBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко потерял две позиции в новом рейтинге WBA

Бокс
Обновлено

Украинец опустился низко

Ломаченко потерял две позиции в новом рейтинге WBA

TOP Rank

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) потерял позиции в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, в новом списке лучших представителей легкого веса наш спортсмен занял лишь шестую позицию (на две ниже, чем в предыдущем рейтинге).

Возглавляет ТОП 10 мексиканец Исаак Круз, вторым идет его соотечественник Уильям Сепеда, а замыкает ТОП 3 американец Фрэнк Мартин.

Отметим, что на данный момент чемпионский пояс по версии организации вакантен, поскольку бывший обладатель титула, американец Девин Хэйни оставил его и перешел в другую весовую категорию.

По теме
yellow-arrow
Китайский супертяж угрожает расправиться с Фьюри
yellow-arrow
Мужчина, которого Майк Тайсон избил в самолете, требует 450 тысяч долларов компенсации
yellow-arrow
WBA создала новый промежуточный дивизион между крузервейтом и хевивейтом
Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости