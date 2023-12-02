Ломаченко потерял две позиции в новом рейтинге WBA

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) потерял позиции в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, в новом списке лучших представителей легкого веса наш спортсмен занял лишь шестую позицию (на две ниже, чем в предыдущем рейтинге).

Возглавляет ТОП 10 мексиканец Исаак Круз, вторым идет его соотечественник Уильям Сепеда, а замыкает ТОП 3 американец Фрэнк Мартин.

Отметим, что на данный момент чемпионский пояс по версии организации вакантен, поскольку бывший обладатель титула, американец Девин Хэйни оставил его и перешел в другую весовую категорию.