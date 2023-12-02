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Китайский супертяж угрожает расправиться с Фьюри

Бокс
Обновлено

Смелое заявление

Китайский супертяж угрожает расправиться с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж, временный чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) грозится расправиться на ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Daily Mail:

"Выступление Фьюри против Нганну много говорит о его образе мышления. Я не думаю, что его мысли сейчас заняты боксом. Тайсон занимается маркетингом и пиаром. Он занимается этим, но не боксом. Ты не можешь валять дурака на тренировках. Ты должен тренироваться каждый день.

Люди называют меня гипнотизером – я могу усыплять их. Я не прочь как следует усыпить Фьюри. Я думаю, что его отец прав: он в упадке, если его внимание сосредоточено за пределами ринга. Тайсон может снова подняться, если сфокусируется на ринге и зале" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко потерял позиции в рейтинге WBA.

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