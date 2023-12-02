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Чжилей обвинил Джошуа в отмене их поединка

Бокс
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Никто не знает правды

Чжилей обвинил Джошуа в отмене их поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) обвинил британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) в том, что их очный поединок так и не состоялся.

"Это было после его боя с Усиком, где я сражался с Хрговичем в андеркарте. Моя команда общалась с командой Джошуа. Мои представители даже улетели в Лондон, чтобы встретиться с его людьми.

Исходя из того, что я слышал, я верю, что Эдди Хирну понравилась эта идея, но когда дошло до Джошуа и его менеджеров, я не уверен. Я действительно хотел этого боя. Это я точно могу сказать" – сказал он.

Напомним, что ранее Чжилей рассказал, что уверен в победе над Фьюри.

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Источник:
fightnews
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