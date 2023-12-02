Чжилей обвинил Джошуа в отмене их поединка

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) обвинил британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) в том, что их очный поединок так и не состоялся.

"Это было после его боя с Усиком, где я сражался с Хрговичем в андеркарте. Моя команда общалась с командой Джошуа. Мои представители даже улетели в Лондон, чтобы встретиться с его людьми.

Исходя из того, что я слышал, я верю, что Эдди Хирну понравилась эта идея, но когда дошло до Джошуа и его менеджеров, я не уверен. Я действительно хотел этого боя. Это я точно могу сказать" – сказал он.