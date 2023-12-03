Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Усика рассказал, сколько еще планирует драться украинец
Спойлер – не долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, сколько времени его подопечный планирует выступать на самом высоком уровне. Его слова цитирует Boxing Scene:
"Ему уже 36 лет, и у него еще есть три года, чтобы показать себя с лучшей стороны. Единственный вопрос, который нас беспокоит – это проблема со здоровьем, так что это может стать проблемой. Если его тело все еще готово к бою, то я не думаю, что он уйдет. Скажу вам, что я общаюсь с Александром Усиком с его первого профессионального боя в 2013 году, и мы очень близки друг с другом на протяжении последних 10 лет, но в душе он молодой парень и никогда не сталкивался с выходом на пенсию и не представляет, как тяжело бойцу уходить из бокса.
Я просто вспомнил Виталия Кличко, как он уходил из бокса на четыре года, а потом вернулся и завоевал пояс WBC. Причина была не в деньгах, а в том, что он скучал по спорту. Он уже был политиком и бизнесменом, но ему так не хватало этого спорта, и, несмотря на то, что ему уже за 50, он все еще тренируется. Мэр Киева все еще скучает по спорту, и когда мы говорим о боксе, я все еще вижу вдохновение, исходящее от Виталия" – сказал он.
Напомним, что ранее экс-соперник Фьюри
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Потенциальные соперники Украины на Евро, провал лидера УПЛ, сухой матч Лунина. Главные новости за первое декабря
- Александр Красюк высказался о возможном бое Усик - Уайлдер
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО