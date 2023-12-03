Промоутер Усика рассказал, сколько еще планирует драться украинец

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, сколько времени его подопечный планирует выступать на самом высоком уровне. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Ему уже 36 лет, и у него еще есть три года, чтобы показать себя с лучшей стороны. Единственный вопрос, который нас беспокоит – это проблема со здоровьем, так что это может стать проблемой. Если его тело все еще готово к бою, то я не думаю, что он уйдет. Скажу вам, что я общаюсь с Александром Усиком с его первого профессионального боя в 2013 году, и мы очень близки друг с другом на протяжении последних 10 лет, но в душе он молодой парень и никогда не сталкивался с выходом на пенсию и не представляет, как тяжело бойцу уходить из бокса.

Я просто вспомнил Виталия Кличко, как он уходил из бокса на четыре года, а потом вернулся и завоевал пояс WBC. Причина была не в деньгах, а в том, что он скучал по спорту. Он уже был политиком и бизнесменом, но ему так не хватало этого спорта, и, несмотря на то, что ему уже за 50, он все еще тренируется. Мэр Киева все еще скучает по спорту, и когда мы говорим о боксе, я все еще вижу вдохновение, исходящее от Виталия" – сказал он.