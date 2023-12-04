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Энтони Джошуа показал фото с подготовки к бою с Валлином

Бокс
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Британец показал фото с тренажерного зала

Энтони Джошуа показал фото с подготовки к бою с Валлином

Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) продолжает подготовку к поединку со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

Отто Валлин в сентябре выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам Мурата Гассиева.

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