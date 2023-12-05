Теренс Кроуфорд: Не думаю, что Райан Гарсия будет драться с Шакуро Стивенсоном

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд заявил, что Райан Гарсия, который после победы над Оскаром Дуарте вызвал на бой Шакура Стивенсона, на самом деле не хочет этого боя.

"Он не собирается драться с Шакуром. Райан — хороший парень, но я не вижу его в бою против Шакура. Райан не согласился бы на этот бой прямо сейчас. Шакур будет лучшим в лёгком дивизионе против любого бойца. Не думаю, что кто-то хочет сейчас драться с ним. Можете говорить, что он скучный, что он не бьёт, но я не вижу никого, кто хотел бы разделить с ним ринг", — заявил Кроуфорд в интервью fighthype.com.

Стивенсон остаётся непобеждённым на профессиональной арене, на его счету 21 победа в 21-м бое, его последним соперником был Эдвин Де Лос Сантос.