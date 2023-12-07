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Йоханнес Бе: Иногда моя стрельба пугает. Не знаю, что будет в Хохфильцене

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Пятикратный олимпийский чемпион рассказал о своей форме

Йоханнес Бе: Иногда моя стрельба пугает. Не знаю, что будет в Хохфильцене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей форме в преддверии спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

"Мне есть о чём подумать. Я провёл хорошую тренировку в преддверии спринта, выложился на трассе. На стрельбище на одной тренировке я допустил четыре промаха, а на другой отстрелял чисто на стойке и лёжке. Так что предугадать результат завтрашней гонки не могу. Не знаю, что будет. Узнаем методом проб и ошибок.

В прошлом году в Хохфильцене я был расслаблен. Сейчас моя форма недалека от того, что было в прошлом сезоне. Но иногда моя стрельба меня пугает. Понимаю, что, если ничего не сделаю с результатами до Рождества, отправлюсь на праздники с ужасными мыслями. Но пока я об этом не думаю", - приводит слова Бё TV2.

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