Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Бе: Иногда моя стрельба пугает. Не знаю, что будет в Хохфильцене
Пятикратный олимпийский чемпион рассказал о своей форме
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей форме в преддверии спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
"Мне есть о чём подумать. Я провёл хорошую тренировку в преддверии спринта, выложился на трассе. На стрельбище на одной тренировке я допустил четыре промаха, а на другой отстрелял чисто на стойке и лёжке. Так что предугадать результат завтрашней гонки не могу. Не знаю, что будет. Узнаем методом проб и ошибок.
В прошлом году в Хохфильцене я был расслаблен. Сейчас моя форма недалека от того, что было в прошлом сезоне. Но иногда моя стрельба меня пугает. Понимаю, что, если ничего не сделаю с результатами до Рождества, отправлюсь на праздники с ужасными мыслями. Но пока я об этом не думаю", - приводит слова Бё TV2.
Популярное сейчас
- Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- Бущан: Жду ответный матч с Полесьем и немного переживаю, чтобы Усик не забил мне гол
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО