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Прогрейс: Главное для меня – это выложиться на максимум
Вера в победу просто зашкаливает
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) поделился ожиданиями от поединка против экс-абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:
"Я чувствую, что я накажу его, сделаю ему больно. Не стоит думать, что для победы над Хэйни мне нужно обязательно его нокаутировать. Главное для меня – это выложиться на максимум.
Я проведу 12 сильных раундов. Сомневаюсь, что Хэйни сможет их выдержать. Поэтому, если дело дойдет до решения судей, то это будет единогласное решение в мою пользу. Я действительно так считаю" – сказал он.
Напомним, ранее Прогрейс и Хэйни
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