  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Прогрейс: Главное для меня – это выложиться на максимум
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогрейс: Главное для меня – это выложиться на максимум

Бокс
Обновлено

Вера в победу просто зашкаливает

Прогрейс: Главное для меня – это выложиться на максимум

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) поделился ожиданиями от поединка против экс-абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Я чувствую, что я накажу его, сделаю ему больно. Не стоит думать, что для победы над Хэйни мне нужно обязательно его нокаутировать. Главное для меня – это выложиться на максимум.

Я проведу 12 сильных раундов. Сомневаюсь, что Хэйни сможет их выдержать. Поэтому, если дело дойдет до решения судей, то это будет единогласное решение в мою пользу. Я действительно так считаю" – сказал он.

Напомним, ранее Прогрейс и Хэйни прошли церемонию взвешивания перед поединком.

По теме
yellow-arrow
Прогрейс-Хэйни: Какие гонорары получат бойцы за зрелище в Сан-Франциско
yellow-arrow
Менеджер Усика: Пока один все никак не наиграется, другой жестко пахает в зале. Видео
yellow-arrow
Промоутер: Победитель боя Хэйни – Прогрейс станет одним из самых популярных имен современного бокса
Риджис Прогрейс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости