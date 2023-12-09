Прогрейс: Главное для меня – это выложиться на максимум

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) поделился ожиданиями от поединка против экс-абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Я чувствую, что я накажу его, сделаю ему больно. Не стоит думать, что для победы над Хэйни мне нужно обязательно его нокаутировать. Главное для меня – это выложиться на максимум.

Я проведу 12 сильных раундов. Сомневаюсь, что Хэйни сможет их выдержать. Поэтому, если дело дойдет до решения судей, то это будет единогласное решение в мою пользу. Я действительно так считаю" – сказал он.