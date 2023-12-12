  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер: Когда я наношу удар, то пробиваю насквозь
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер: Когда я наношу удар, то пробиваю насквозь

Бокс

Деонтей высказался о предстоящем бое с Паркером

Уайлдер: Когда я наношу удар, то пробиваю насквозь

Фото: fight.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс- чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о предстоящем поединке с новозеландцем Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Напомним, что бой состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

"Если Джозеф Паркер пойдёт на меня, ему следует знать два слова: Роберт Хелениус. Мы знали друг друга, но мой стиль изменился с тех пор, как мы спарринговали. Он не был готов к тому, что я начну двигаться. Он привык к тому, что я отвечаю ударом на удар. Когда я всё изменил, это выбило его из игры и заставило бросаться на меня. Я нокаутировал его первым же ударом.

Если Паркер попытается отвечать огнём на огонь, то окажется в опасности, учитывая мою силу. Когда я наношу удар, то пробиваю насквозь. Будет интересно увидеть его план", — приводит слова Уайлдера Instant Casino.

По теме
yellow-arrow
WBC назвал имя обязательного претендента на титул Девина Хейни
yellow-arrow
Девин Хэйни: Переход в полусредний вес? Я не знаю
yellow-arrow
Райан Гарсия: Мы встретимся с Хэйни в 2024 году
Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости