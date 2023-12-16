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Уайлдер о бое против Джошуа: Вероятность организации поединка высока
Давайте еще в процентах поговорим
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1; 41 КО) прокомментировал вероятность организации поединка против британца Энтони Джошуа (26-3; 23 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Я не могу оценить вероятность сражения с Джошуа в процентах, но знаю, что она высока. Я могу исходить только из того, что слышу, но все выглядит здорово. Пока нам обоим нужно проделать свою работу 23 декабря. Ему – с Отто Валлином, а мне – с Джозефом Паркером.
Мы должны уладить свои дела и убрать их с пути. Я серьезно сосредоточен на Паркере и знаю, что Джошуа сосредоточен на Отто Валлине. Как только мы с этим покончим, наступают великие дела.
Дальше будут исключительно великие вещи. Я могу сказать фанатам, чтобы они с нетерпением ждали отличных вещей с этого момента и в последующие годы" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
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