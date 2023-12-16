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Нганну оценил нокаут Пола: У этого ребенка есть навыки

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Мощные слова от гиганта

Нганну оценил нокаут Пола: У этого ребенка есть навыки

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Боец UFC Фрэнсис Нганну поделился своими впечатлениями от поединка шоумена Джейка Пола (7-1; 4 КО) против крузера Андре Аугуста (10-1; 5 КО). Свой профессиональный комментарий франко-камерунский боец оставил на официальной странице в Твиттер:

"У этого ребенка есть навыки. Поздравляю с потрясающим выступлением" – написал Фрэнсис.

Напомним, что бой Пол-Август завершился в первом раунде победой нокаутом.

Нганну же свой крайний поединок провел 28 октября в Саудовской Аравии против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО), проиграв чемпиону по версии WBC раздельным решением судей.

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