Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну оценил нокаут Пола: У этого ребенка есть навыки
Мощные слова от гиганта
Getty Images/Global Images Ukraine
Боец UFC Фрэнсис Нганну поделился своими впечатлениями от поединка шоумена Джейка Пола (7-1; 4 КО) против крузера Андре Аугуста (10-1; 5 КО). Свой профессиональный комментарий франко-камерунский боец оставил на официальной странице в Твиттер:
"У этого ребенка есть навыки. Поздравляю с потрясающим выступлением" – написал Фрэнсис.
Напомним, что бой Пол-Август завершился в первом раунде победой
Нганну же свой крайний поединок провел 28 октября в Саудовской Аравии против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО), проиграв чемпиону по версии WBC раздельным решением судей.
Популярное сейчас
- Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня
- Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
- Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 15 декабря
- Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО