Нганну оценил нокаут Пола: У этого ребенка есть навыки

Боец UFC Фрэнсис Нганну поделился своими впечатлениями от поединка шоумена Джейка Пола (7-1; 4 КО) против крузера Андре Аугуста (10-1; 5 КО). Свой профессиональный комментарий франко-камерунский боец оставил на официальной странице в Твиттер:

"У этого ребенка есть навыки. Поздравляю с потрясающим выступлением" – написал Фрэнсис.

Напомним, что бой Пол-Август завершился в первом раунде победой нокаутом .

Нганну же свой крайний поединок провел 28 октября в Саудовской Аравии против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО), проиграв чемпиону по версии WBC раздельным решением судей.