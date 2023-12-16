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Холифилд дал прогноз на поединок Фьюри-Усик

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Комментарий легенды

Холифилд дал прогноз на поединок Фьюри-Усик

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, супертяж Эвандер Холифилд поделился своими мыслями и прогнозами по поводу поединка за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:

"Есть вещи, которые Фьюри делает не очень хорошо – он не очень хорошо бьется на ближней дистанции, обычно никто не сближается быстро, чтобы нанести ему удары. Это будет видно, когда он сразится с Усиком.

Усик – хороший боец, у него быстрые руки. Усик может драться на ближней дистанции, может драться на дальней, так что вы увидите большую разницу. Чтобы постоянно побеждать, нужно быть всесторонне развитым бойцом.

Большинство хороших рефери позволят вам сразиться вблизи, вы не можете просто схватить парня и держать, как это делает Фьюри. У него такие длинные руки, что он может дважды ударить кого-нибудь, прежде чем снова окажется в клинче.

Рефери должны снимать очки. Искусство боя состоит в том, что нужно сражаться в разных положениях" – сказал Эвандер.

Напомним, что ранее Уайлдер высказался о возможном поединке против Джошуа.

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