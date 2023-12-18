Отец Фьюри: Я был встревожен перед боем Тайсона с Нганну, встревожен и сейчас

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, раскритиковал подготовку сына к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой состоялся в конце октября в Саудовской Аравии.

"Я никогда не говорил, что мой сын на спаде, потому что это не так. Всё дело в людях вокруг него. Его тренировки идут на спад, а его тренировочный лагерь — это ещё больший упадок. Это не подготовка, а цирк.

Я наблюдал за ним в зале в Саудовской Аравии, видел, как он провёл три или четыре раунда с парой ребят. И уже тогда понял, что вечер получится тяжёлым. Я подумал: "Что ты творишь?" Я был встревожен, встревожен и сейчас", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.