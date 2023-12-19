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Уайлдер: Я готов к бою с Джошуа, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы

Бокс

Американец высказался о возможном бое

Уайлдер: Я готов к бою с Джошуа, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в 2024 году получит возможность провести поединок с британцем Энтони Джошуа.

"Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся.

Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя", — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Instant Casino.

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