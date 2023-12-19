Боб Арум: Мы пытаемся согласовать поединок Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, поделился подробностями по поводу переговоров по организации боя его клиента с бывшим объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) австралийцем Джорджем Камбососом.

"Мы пытаемся согласовать поединок Василия с Джорджем Камбососом. Могу сказать, что мы добились прогресса. Думаю, этот бой состоится в апреле. Дату пока назвать не могу. Поединок пройдёт в Австралии. Отличная страна с прекрасными людьми", — сказал Арум на канале FightHype.com в YouTube.

Напомним, в последнем бою, проходившем в мае, Ломаченко единогласным решением судей уступил представителю США Девину Хейни.