Тренер Кроуфорда: Теренс становится лучше и лучше с каждым боем

Брайан Макинтайр тренер Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) высказался о возможном бое с американцем Девином Хэйни (31-0, 15 КО). Наставник американце не видит в таком поединке никакого смысла.

"Кроуфорд бы просто разрушил карьеру этого парня Хэйни. Он разрушит его карьеру, поверьте мне".

"У многих бойцов в таком возрасте начинается спад. Но Кроуфорд становится лучше и лучше с каждым боем. Он заботится о себе и постоянно учится чему-то новому. Им бы стоило перестать трогать до Теренса".

Недавно отец Хэйни прошёлся по победе Кроуфорда над Спенсом и заявил, что его сын — номер один в P4P.