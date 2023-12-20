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Тренер Кроуфорда: Теренс становится лучше и лучше с каждым боем

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Боксеру не интересен бой с Хэйни

Тренер Кроуфорда: Теренс становится лучше и лучше с каждым боем

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Брайан Макинтайр тренер Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) высказался о возможном бое с американцем Девином Хэйни (31-0, 15 КО). Наставник американце не видит в таком поединке никакого смысла.

"Кроуфорд бы просто разрушил карьеру этого парня Хэйни. Он разрушит его карьеру, поверьте мне".

"У многих бойцов в таком возрасте начинается спад. Но Кроуфорд становится лучше и лучше с каждым боем. Он заботится о себе и постоянно учится чему-то новому. Им бы стоило перестать трогать до Теренса".

Недавно отец Хэйни прошёлся по победе Кроуфорда над Спенсом и заявил, что его сын — номер один в P4P.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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