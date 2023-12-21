  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа: Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа: Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри

Бокс

Энтони давно не показывает свой лучший теннис

Джошуа: Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) высказался об организации боя с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри, и эта мысль только укрепилась после его поединка с Фрэнсисом Нганну. Это был бой-прикол, и Фьюри чуть не попал впросак. Представьте, что я, как чистый боксер, смогу сделать с ним, когда придет время", — сказал Джошуа.

Напомним, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится бой, в котором Энтони встретится с Отто Валлином (26-1, 14 KO).

По теме
yellow-arrow
Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге
yellow-arrow
Уайлдер: Несомненно стоит ждать моего боя с Фьюри
yellow-arrow
Джошуа показал физичискую форму накануне боя с Валлином
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости