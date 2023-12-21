Джошуа: Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) высказался об организации боя с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Я давно говорил, что побью Тайсона Фьюри, и эта мысль только укрепилась после его поединка с Фрэнсисом Нганну. Это был бой-прикол, и Фьюри чуть не попал впросак. Представьте, что я, как чистый боксер, смогу сделать с ним, когда придет время", — сказал Джошуа.

Напомним, что 23 декабря в Саудовской Аравии состоится бой, в котором Энтони встретится с Отто Валлином (26-1, 14 KO).