Уайлдер: Паркер долго бегал от меня, но теперь мы выйдем в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о предстоящем поединке с Джозефом Паркером.

Напомним, что он состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

"Это восхитительное время. Собралось столько прекрасных бойцов. Я хочу это увидеть, хочу увидеть нокауты. Я не собираюсь "зевать", я хочу стать лучшим. Паркер долго бегал от меня. Но теперь мы выйдем в ринг, и я всё докажу там", — сказал Деонтей Уайлдер на пресс-конференции.

Всего в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. На счету Паркера 33 победы при трёх поражениях.