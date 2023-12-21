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Уайлдер: Паркер долго бегал от меня, но теперь мы выйдем в ринг

Бокс

Американец высказался о предстоящем бое

Уайлдер: Паркер долго бегал от меня, но теперь мы выйдем в ринг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о предстоящем поединке с Джозефом Паркером.

Напомним, что он состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

"Это восхитительное время. Собралось столько прекрасных бойцов. Я хочу это увидеть, хочу увидеть нокауты. Я не собираюсь "зевать", я хочу стать лучшим. Паркер долго бегал от меня. Но теперь мы выйдем в ринг, и я всё докажу там", — сказал Деонтей Уайлдер на пресс-конференции.

Всего в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. На счету Паркера 33 победы при трёх поражениях.

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