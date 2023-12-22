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Джошуа: Ни капли не волнуюсь перед боем с Валлином

Бокс

Боксер по-прежнему уверен в своих силах

Джошуа: Ни капли не волнуюсь перед боем с Валлином

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) рассказал о своем настрое перед боем с Отто Валлином (26-1, 14 KO). Слова приводит The Sun.

"Я не могу позволить себе проиграть в субботу вечером.

Я волнуюсь? Я напряжен? Нет, ни капли. Я прибыл в Саудовскую Аравию, чувствуя себя совершенно спокойным и расслабленным, и это ощущение не изменилось с тех пор, как я приехал сюда.

Поражение выбьет все из строя – так всегда было – но я даже не позволяю себе обдумывать эту идею."

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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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