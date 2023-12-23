Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На войне против России погиб боксерский рефери Эльчин Мурадов
Вечная память, не простим
Федерация бокса Украины сообщает, что на войне против российского оккупанта погиб столичный рефери Эльчин Мурадов.
"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, побратим, судья международной категории Эльчин Мурадов.
Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения отправился защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек.
Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина.
Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!" – говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря
- Кривбасс и Рух интересуются Алефиренко
- ВИДЕО. Джозеф Паркер оказался тяжелее Деонтея Уайлдера
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО