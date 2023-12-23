На войне против России погиб боксерский рефери Эльчин Мурадов

Федерация бокса Украины сообщает, что на войне против российского оккупанта погиб столичный рефери Эльчин Мурадов.

"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, побратим, судья международной категории Эльчин Мурадов.

Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения отправился защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина.

Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!" – говорится в сообщении.