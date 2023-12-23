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На войне против России погиб боксерский рефери Эльчин Мурадов

Бокс
Обновлено

Вечная память, не простим

На войне против России погиб боксерский рефери Эльчин Мурадов

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация бокса Украины сообщает, что на войне против российского оккупанта погиб столичный рефери Эльчин Мурадов.

"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, побратим, судья международной категории Эльчин Мурадов.

Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения отправился защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина.

Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!" – говорится в сообщении.

На войне против России погиб боксерский рефери Эльчин Мурадов - изображение 1

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