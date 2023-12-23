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Промоутер Фьюри: Мы начнем следующий год с первого в 21 веке поединка за титул абсолюта в супертяжелом весе

Бокс
Обновлено

Главное никому не сьехать, Тайсон

Промоутер Фьюри: Мы начнем следующий год с первого в 21 веке поединка за титул абсолюта в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, чем Саудовская Аравия привлекает звезд бокса. Его слова цитирует BBC 5 Live Boxing:

"Саудовская Аравия стала пунктом назначения для бокса с появлением здесь рынка и интереса к организации шоу. Здесь и дальше, не только в следующем году, будут регулярно проводиться большие поединки. В этом нет никаких сомнений. Этот кард – самое большое событие из тех, в которых я участвовал. Именно по количеству топовых сражений. Он будет становиться все лучше и лучше, мы начнем следующий год с первого в 21-ом веке поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе – Тайсон Фьюри против Александра Усика с четырьмя поясами на кону" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа нашел соперника для Усика и Фьюри.

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