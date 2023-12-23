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Джошуа рассказал о планах на следующий год
Очень перспективно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) рассказал, сколько поединков планирует провести в следующем году. Его слова цитирует Matchroom Boxing:
"Я боец от природы. Я смотрю в зеркало и вижу бойца. И это моя работа. Я готов к бою вне зависимости от того, тренируюсь я или нет.
Простой – это убийца амбиций, и я позаботился о том, чтобы оставаться активным. Этот поединок доказывает, что вам не нужен длительный лагерь, когда вы активны. Я сказал, что проведу три боя в этом году, и я ставлю галочку. В следующем году, возможно, я проведу четыре" – сказал Энтони.
Напомним, что в эту ночь Джошуа проведет поединок против шведа Отто Валлина в рамках супервечера бокса в Саудовской Аравии.
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