Джошуа рассказал о планах на следующий год

Британский супертяж Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) рассказал, сколько поединков планирует провести в следующем году. Его слова цитирует Matchroom Boxing:

"Я боец от природы. Я смотрю в зеркало и вижу бойца. И это моя работа. Я готов к бою вне зависимости от того, тренируюсь я или нет.

Простой – это убийца амбиций, и я позаботился о том, чтобы оставаться активным. Этот поединок доказывает, что вам не нужен длительный лагерь, когда вы активны. Я сказал, что проведу три боя в этом году, и я ставлю галочку. В следующем году, возможно, я проведу четыре" – сказал Энтони.

Напомним, что в эту ночь Джошуа проведет поединок против шведа Отто Валлина в рамках супервечера бокса в Саудовской Аравии.