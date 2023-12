Хорватский супертяж ярко нокаутировал соперника и бросил вызов Усику и Фьюри

Филипп Хргович (17-0; 14 КО) техническим нокаутом победил Марка Де Мори (41-3-2; 36 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии.

В первом раунде молодой и перспективный хорват сначала отправил своего соперника в нокдаун, тот поднялся, однако Филипп бросился на добивание, а рефери вынужден был остановить поединок.

Boxing footage of Filip Hrgovic getting the first round TKO‼️ pic.twitter.com/UBKkYdEbGQ