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Хорватский супертяж ярко нокаутировал соперника и бросил вызов Усику и Фьюри

Бокс

Может получиться хорошая история

Хорватский супертяж ярко нокаутировал соперника и бросил вызов Усику и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Филипп Хргович (17-0; 14 КО) техническим нокаутом победил Марка Де Мори (41-3-2; 36 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии.

В первом раунде молодой и перспективный хорват сначала отправил своего соперника в нокдаун, тот поднялся, однако Филипп бросился на добивание, а рефери вынужден был остановить поединок.

После боя Хргович рассказал о своих дальнейших планах. Его слова цитирует Boxing on TNT Sports:

– Честно говоря, я ожидал такого сценария. Потому что это похоже на бой, чтобы я оставался занятым. Я с нетерпением жду своего титульного поединка и великой битвы в будущем.

– Давай поговорим о титульном бое. Сейчас ты номер один в рейтинге IBF. Ожидаешь ли, что это сражение за титул чемпиона мира будет следующим?

– Да, однозначно, IBF заявила, что я следующий в очереди. Я должен сразиться с победителем боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Если они проведут реванш, то я буду бороться с лучшим из рейтинга IBF – сказал Хргович.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Филип Хргович
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