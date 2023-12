Бывший соперник Усика нокаутировал оппонента за 10 секунд до конца поединка. Видео

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) выступил на вечере бокса в Саудовской Аравии. В 10-раундовом противостоянии он нокаутировал американца Джареда Миллера (26-1-1; 22 КО).

Бой продолжался почти всю отведенную дистанцию, оба бойца достойно сражались, перебирая инициативу от раунда к раунду.

Однако в последней трехминутке сильнее оказался все же Дюбуа – проведя несколько удачных атак, британец буквально забил своего оппонента к концу 10 раунда. Рефери, не дождавшись финального гонга, решил сохранить здоровье американцу и остановил поединок.

Видео ТКО:

