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Бывший соперник Усика нокаутировал оппонента за 10 секунд до конца поединка. Видео
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Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) выступил на вечере бокса в Саудовской Аравии. В 10-раундовом противостоянии он нокаутировал американца Джареда Миллера (26-1-1; 22 КО).
Бой продолжался почти всю отведенную дистанцию, оба бойца достойно сражались, перебирая инициативу от раунда к раунду.
Однако в последней трехминутке сильнее оказался все же Дюбуа – проведя несколько удачных атак, британец буквально забил своего оппонента к концу 10 раунда. Рефери, не дождавшись финального гонга, решил сохранить здоровье американцу и остановил поединок.
Видео ТКО:
Boxing footage of Daniel Dubois getting the TKO‼️ pic.twitter.com/zPlCm54NXk— IFN (@IfnBoxing) December 23, 2023
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