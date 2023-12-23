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Бывший соперник Усика нокаутировал оппонента за 10 секунд до конца поединка. Видео

Бокс

Просто невероятная рубка

Бывший соперник Усика нокаутировал оппонента за 10 секунд до конца поединка. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) выступил на вечере бокса в Саудовской Аравии. В 10-раундовом противостоянии он нокаутировал американца Джареда Миллера (26-1-1; 22 КО).

Бой продолжался почти всю отведенную дистанцию, оба бойца достойно сражались, перебирая инициативу от раунда к раунду.

Однако в последней трехминутке сильнее оказался все же Дюбуа – проведя несколько удачных атак, британец буквально забил своего оппонента к концу 10 раунда. Рефери, не дождавшись финального гонга, решил сохранить здоровье американцу и остановил поединок.

Видео ТКО:

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