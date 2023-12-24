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Промоутер Фьюри о победе Джошуа: Кто король узнаем в бою Тайсона против Усика
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Скріншот з трансляції
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Эдди Хирна, который назвал Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) лучшим представителем королевского дивизиона. Слова специалиста цитирует Eurosport:
"Джошуа определенно вернулся, он показал очень хороший бой. Он очень хорошо справился.
Но, что касается того, кто лучший тяжеловес в мире, мы узнаем об этом 17 февраля на этой арене, когда Тайсон Фьюри выйдет в ринг с Усиком.
Деонтей Уайлдер? Это было ошеломительно – его вообще не было в бое. Я дал ему один раунд, возможно, он заработал два не больше. Его попросту не было там. Его время вышло. Он не наносил ударов" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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