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Джошуа ставит на Усика в поединке против Фьюри

Бокс
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Неожиданный прогноз

Джошуа ставит на Усика в поединке против Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) после победы на вечере бокса в Саудовской Аравии в поединке против Отто Валлина (26-2; 14 КО) дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри.

"Бой Усика с Фьюри? Скажу прямо – я думаю, что украинец победит. Но посмотрим, как будет" – сказал Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

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