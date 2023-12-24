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Джошуа ставит на Усика в поединке против Фьюри
Неожиданный прогноз
Getty Images / Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) после
"Бой Усика с Фьюри? Скажу прямо – я думаю, что украинец победит. Но посмотрим, как будет" – сказал Джошуа на пресс-конференции.
Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.
"I'm leaning towards Usyk."— Queensberry Promotions (@Queensberry) December 24, 2023
Anthony Joshua believes @usykaa defeats @Tyson_Fury
Watch press conference live https://t.co/SJwt4b4xJ5 #DayOfReckoning | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/O0ipRLXYDX
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