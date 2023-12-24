Джошуа ставит на Усика в поединке против Фьюри

Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) после победы на вечере бокса в Саудовской Аравии в поединке против Отто Валлина (26-2; 14 КО) дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри.

"Бой Усика с Фьюри? Скажу прямо – я думаю, что украинец победит. Но посмотрим, как будет" – сказал Джошуа на пресс-конференции.

Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.