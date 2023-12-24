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Нганну намекнул на поединок против Джошуа

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Это могло бы собрать много денег

Нганну намекнул на поединок против Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну после победы Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии в поединке против шведа Отто Валлина (26-2; 14 КО) поздравил британца и намекнул на возможную организацию их очного противостояния. Соответствующий пост Нганну опубликовал на своей официальной странице в Твиттере:

"Отличное выступление сегодня вечером, Эй Джей... Нганну – Джошуа" – написал Фрэнсис.

Напомним, что ранее Джошуа дал прогноз на поединок Усик-Фьюри.

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Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
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