Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну намекнул на поединок против Джошуа
Это могло бы собрать много денег
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну после
"Отличное выступление сегодня вечером, Эй Джей... Нганну – Джошуа" – написал Фрэнсис.
Напомним, что ранее Джошуа
Great performance tonight AJ .. #NgannouJoshua— Francis Ngannou (@francis_ngannou) December 24, 2023
Популярное сейчас
- Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
- Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас
- Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря
- Джошуа-Валлин, Уайлдер-Паркер: Сколько стоит лицензионный просмотр в Украине, где смотреть бой
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке