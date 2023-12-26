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Отто Валлин: Я проиграл лучшему боксеру

Бокс

Боксер высказался о поединке с британцем

Отто Валлин: Я проиграл лучшему боксеру

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский боец Отто Валлин прокомментировал поражение в бою против Энтони Джошуа.

"Это была не моя ночь, и я проиграл лучшему боксеру. Поздравляю Эй Джея и удачи. Теперь я смогу наслаждаться отпуском!" — написал Отто Валлин в своей социальной сети.

Отметим, что в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Валлин досрочно проиграл бой экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Джошуа.

Бой закончился победой Джошуа техническим нокаутом по прошествии пяти раундов. Это третья победа подряд британского боксёра.

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