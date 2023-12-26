Нганну прокомментировал победу Джошуа над Валлином

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на победу британского супертяжеловеса Энтони Джошуа над представителем Швеции Отто Валлином.

"Отличное выступление, Эй Джей! #НганнуДжошуа", — написал Фрэнсис в своих социальных сетях, намекнув на то, что он заинтересован в поединке с Энтони.

Напомним, что 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер бокса. В главном событии которого Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Отто Валлином.