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Иноуэ: Первый полулегкий дивизион – это мой вес

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Боксер поделился эмоциями после победы

Иноуэ: Первый полулегкий дивизион – это мой вес

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории, прокомментировал свою победу над филиппинцем Марлоном Тапалесом.

"Большое спасибо Тапалесу, который принял этот бой. Думаю, первый полулегкий дивизион – это мой вес на данный момент. В 2024 году покажу себя еще лучше", – цитирует спортсмена Boxing News.

Напомним, 26 декабря японский боксёр, чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.

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