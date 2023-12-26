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Иноуэ: Первый полулегкий дивизион – это мой вес
Боксер поделился эмоциями после победы
Getty Images
Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории, прокомментировал свою победу над филиппинцем Марлоном Тапалесом.
"Большое спасибо Тапалесу, который принял этот бой. Думаю, первый полулегкий дивизион – это мой вес на данный момент. В 2024 году покажу себя еще лучше", – цитирует спортсмена Boxing News.
Напомним, 26 декабря японский боксёр, чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.
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