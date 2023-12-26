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Сауль Альварес: Я считаю, что Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта лучшие боксеры мира на данный момент

Бокс

Мексиканец выделил лучших боксеров

Сауль Альварес: Я считаю, что Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта лучшие боксеры мира на данный момент

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес назвал трёх лучших боксёров мира на данный момент.

"Я считаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта… Есть немало бойцов, и я не хотел бы выглядеть неуважительно из-за того, что не упоминаю их, но есть немало хороших бойцов", – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, осенью мексиканец Сауль Альварес (59-2-2) проводил защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей.

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