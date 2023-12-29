  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Карл Фроч сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карл Фроч сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бокс

Боксер ставит на украинца

Карл Фроч сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

https://karate.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч сделал прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"2024 год будет фантастическим. Надеюсь, борьба Тайсона Фьюри и Усика получится напряжённой. Я выбираю Усика, памятуя о психологическом состоянии, в котором находится Тайсон Фьюри.

Надеюсь, Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и возродить часть своего былого величия. Он изо всех сил пытается сбросить вес и сейчас кажется недостаточно мотивированным. Когда он дрался с Нганну, он выглядел растерянным. Постарел ли он за одну ночь? Надеюсь, он всё-таки выполнит свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Британию. Однако в данный момент я склоняюсь к тому, что Усик выиграет этот бой", — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

По теме
yellow-arrow
Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим
yellow-arrow
Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри
yellow-arrow
Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя
Александр Усик Тайсон Фьюри Карл Фроч
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости