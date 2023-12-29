Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри
Боксер уверен, что сможет одолеть их
Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) высказался о победе над Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 КО).
"Джошуа, все большие ребята, Фьюри, бой-реванш с Усиком – девайте. В моей жизни и моей голове происходило много вещей, с которыми мне нужно было разобраться.
Субботнее сражение было частью этого процесса искупления и восстановления. Мы все равно должны были победить и мы сделали это.
Мне нужно еще многое сделать. Я все еще учусь. Мы были на грани, но мы прошли через это", – сказал Дюбуа.
Рефери остановил бой Миллера и Дюбуа за 10 секунд до конца 10-го раунда.
Популярное сейчас
- Футболистка сборной Украины пыталась въехать на территорию РФ - ВИДЕО
- Юрген Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Мэнни Пакьяо хочет стать тренером чемпиона в четырёх дивизионах
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО