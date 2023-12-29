Дюбуа бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) высказался о победе над Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 КО).

"Джошуа, все большие ребята, Фьюри, бой-реванш с Усиком – девайте. В моей жизни и моей голове происходило много вещей, с которыми мне нужно было разобраться.

Субботнее сражение было частью этого процесса искупления и восстановления. Мы все равно должны были победить и мы сделали это.

Мне нужно еще многое сделать. Я все еще учусь. Мы были на грани, но мы прошли через это", – сказал Дюбуа.

Рефери остановил бой Миллера и Дюбуа за 10 секунд до конца 10-го раунда.