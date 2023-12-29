  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Бокс

Боксер уверен, что сможет одолеть их

Дюбуа бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Новина українською

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) высказался о победе над Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 КО).

"Джошуа, все большие ребята, Фьюри, бой-реванш с Усиком – девайте. В моей жизни и моей голове происходило много вещей, с которыми мне нужно было разобраться.

Субботнее сражение было частью этого процесса искупления и восстановления. Мы все равно должны были победить и мы сделали это.

Мне нужно еще многое сделать. Я все еще учусь. Мы были на грани, но мы прошли через это", – сказал Дюбуа.

Рефери остановил бой Миллера и Дюбуа за 10 секунд до конца 10-го раунда.

По теме
yellow-arrow
Роберт Гарсия: Я немного разочарован Тайсоном Фьюри
yellow-arrow
Карл Фроч сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
Тедди Атлас: Я не знаю, был ли Майк Тайсон когда-либо великим
Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Boxingscene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости