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DAZN опубликовали подборку лучших нокаутов 2023 года, там очень жарко. Видео

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DAZN опубликовали подборку лучших нокаутов 2023 года, там очень жарко. Видео

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетная стриминговая платформа DAZN опубликовала подборку лучших нокаутов в 2023 году. Возглавил рейтинг снайперский выстрел британского супертяжа Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) в поединке против финна Роберта Хелениуса (32-5; 21 КО).

Напомним, что ранее бой с участием Деревянченко признан поединком года по версии ESPN.

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