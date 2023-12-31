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Хижняк о бое Усик-Фьюри: Если Александр использует весь свой потенциал, то все будет хорошо
Верим в нашего чемпиона
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Украинский боксер-любитель, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира среди любителей Александр Хижняк рассказал об ожиданиях от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует sport.ua:
"Оба атлета не нуждаются в какой-либо рекламе. Это выдающиеся боксеры. Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы. И если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо. Я желаю Александру только победы" – сказал Александр.
Напомним, что ранее самый
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