Хижняк о бое Усик-Фьюри: Если Александр использует весь свой потенциал, то все будет хорошо

Украинский боксер-любитель, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира среди любителей Александр Хижняк рассказал об ожиданиях от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует sport.ua:

"Оба атлета не нуждаются в какой-либо рекламе. Это выдающиеся боксеры. Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы. И если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо. Я желаю Александру только победы" – сказал Александр.