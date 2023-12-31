Промоутер Фьюри: Четыре титула на кону – это будет величественно

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями со следующего, 2024 года. Его слова цитирует talkSPORT:

"Мы работаем над другими поединками. В начале января состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено об андеркарде шоу Тайсона (бой против Усика - прим.), а также о том, что состоится в марте.

Это будет очень интересно, это точно. Это будет большой поединок. В игре все поменялось. Именно эту фразу я использовал с самого начала боя Тайсона против Фрэнсиса Нганну. Я просто чувствовал, что это приведет к чему-то особенному. И предыдущее шоу стало особенным.

Следующее шоу 17 февраля будет очень особенным, ведь на кону все титулы. Четыре титула на кону – это будет величественно. Остальные ребята должны продолжать побеждать, чтобы сохранить шансы на бой с победителем" – сказал он.