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Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию

Бокс

Боксер будет готовиться к бою с Александром Усиком

Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, где будет готовиться к бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

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