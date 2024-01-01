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Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию
Боксер будет готовиться к бою с Александром Усиком
Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) прибыл в Саудовскую Аравию, где будет готовиться к бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
Напомним, что бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде.
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