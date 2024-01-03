Эдди Хирн: У нас сейчас проходят переговоры по поводу трёх возможных соперников для Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке с Фрэнсисом Нганну.

"У нас сейчас проходят переговоры по поводу трёх возможных соперников. Могу сказать, что среди них нет Деонтея Уайлдера. При этом я считаю, что возможный бой с Фрэнсисом Нганну был бы просто колоссальным.

Раньше мы уже озвучивали другую цель – бой с победителем поединка между Усиком и Фьюри", – рассказал Хирн в интервью YouTube-канале iFL TV.

Напомним, что в своем последнем бою Джошуа досрочно победил шведа Отто Валлина.