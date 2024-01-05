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Тренер Джервонты Дэвиса арестован за нападение с огнестрельным оружием
Он был арестован 29 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine
Келвин Форд, тренер непобеждённого американского боксёра Джервонты Дэвиса, был арестован за нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом пишет The Baltimore Banner.
Форд был арестован 29 декабря полицией Балтимора (штат Мэриленд, США), когда возвращался из тренажёрного зала. Сообщается, что он разыскивается в штате Невада по двум обвинениям в нападении с применением оружия. По сведениям источника, в залоге ему было отказано.
Напомним, в последнем поединке Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию.
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