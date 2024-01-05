Тренер Джервонты Дэвиса арестован за нападение с огнестрельным оружием

Келвин Форд, тренер непобеждённого американского боксёра Джервонты Дэвиса, был арестован за нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом пишет The Baltimore Banner.

Форд был арестован 29 декабря полицией Балтимора (штат Мэриленд, США), когда возвращался из тренажёрного зала. Сообщается, что он разыскивается в штате Невада по двум обвинениям в нападении с применением оружия. По сведениям источника, в залоге ему было отказано.

Напомним, в последнем поединке Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию.