Инсайдер сообщил дату поединка Джошуа-Нганну и назвал звездный андеркарт

Известный боксерский инсайдер Крис Мэнникс назвал дату поединка между британским супертяжем Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По информации специалиста, бой состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Также, по информации эксперта, в андеркарте поединка могут драться Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) и китаец Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО).

Пока не известно, будет ли между ними очный бой или они получат разных соперников, однако шанс участия боксеров в этом ивенте оценивается как высокий.