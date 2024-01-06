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Инсайдер сообщил дату поединка Джошуа-Нганну и назвал звездный андеркарт
Это было бы невероятно круто
Фото: Getty Images
Известный боксерский инсайдер Крис Мэнникс назвал дату поединка между британским супертяжем Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
По информации специалиста, бой состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Также, по информации эксперта, в андеркарте поединка могут драться Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) и китаец Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО).
Пока не известно, будет ли между ними очный бой или они получат разных соперников, однако шанс участия боксеров в этом ивенте оценивается как высокий.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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